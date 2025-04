Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto tra gli scogli in località “Capo San Marco”, a Sciacca. A lanciare l’allarme è stato un turista di nazionalità polacca che stava facendo trekking. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per il recupero del corpo. Secondo le prime informazioni, la vittima potrebbe essere un immigrato rimasto bloccato in quel tratto dopo uno dei vari sbarchi. Il corpo in stato di intera saponificazione, infatti, sarebbe in acqua da molti giorni e per questo allo stato irriconoscibile. Il recupero è stato particolarmente difficile a causa della zona impervia. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

