Il Tour Mediterraneo Vespucci Raggiunge Porto Empedocle in Occasione della Decima Tappa

Il prestigioso veliero Nave Scuola Amerigo Vespucci, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo, approderà a Porto Empedocle dal 30 aprile al 1° maggio, segnando la decima tappa del Tour Mediterraneo Vespucci. L’evento sarà celebrato con una cerimonia di benvenuto lungo la banchina Comandante Todaro, accessibile dal varco ferrovia del porto di Porto Empedocle.

Il sindaco di Porto Empedocle, Dott. Calogero Martello, insieme al Sindaco di Agrigento, Dott. Franco Miccichè, al Prefetto di Agrigento, S.E. Dott. Salvatore Caccamo, al Procuratore della Repubblica di Agrigento, Dott. Giovanni di Leo, al Comandante Marittimo Militare della Sicilia, Ammiraglio di Divisione Andrea Cottini, e al Questore di Agrigento, Dott. Tommaso Palumbo, accoglieranno la Nave Amerigo Vespucci. La cerimonia sarà accompagnata dalla Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri.

Particolarmente suggestivo sarà l’accompagnamento della nave da parte di 50 imbarcazioni dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Nautica Mare Nostrum Agrigento e della Lega Navale Italiana sez. Agrigento durante l’arrivo in porto.

La Nave Amerigo Vespucci sarà aperta alle visite, su prenotazione, giovedì 1° maggio dalle 10:00 alle 15:00.

Il Tour Mediterraneo Vespucci è un’iniziativa promossa dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, con il supporto di 12 Ministeri, per condividere la cultura, la storia, e l’innovazione italiane con il mondo. Il progetto è realizzato in collaborazione pubblico-privata da Difesa Servizi S.p.A. e Ninetynine.

Per ulteriori aggiornamenti e per prenotare la visita alla Nave Amerigo Vespucci, si può consultare il sito web www.tourvespucci.it e seguire i profili social su Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Youtube.

Ecco una sintesi della storia della Nave Amerigo Vespucci:

Storia della Nave Amerigo Vespucci

La Nave Amerigo Vespucci, l’unità più longeva della Marina Militare, è stata costruita presso il Regio Cantiere Navale di Castellamare di Stabia. La sua impostazione risale al 12 maggio 1930, con il varo il 22 febbraio 1931. Consegnata alla Regia Marina il 26 maggio dello stesso anno, è entrata in servizio come Nave Scuola il 6 giugno, aggiungendosi alla gemella Cristoforo Colombo. Il suo motto, “Non chi comincia ma quel che persevera”, fu assegnato nel 1978, sostituendo il precedente “Per la Patria e per il Re”. La nave ha sede a La Spezia.

Attività della Nave

Dalla sua entrata in servizio, la nave ha svolto attività addestrativa ogni anno, ad eccezione di alcuni anni per lavori straordinari o eventi bellici. Ha partecipato a 86 Campagne di Istruzione, incluse missioni in Nord Europa, Mediterraneo, Nord America, Sud America e due circumnavigazioni del globo. L’Amerigo Vespucci ha anche preso parte a eventi internazionali, come l’America’s Cup del 2003 in Nuova Zelanda. La nave svolge attività formativa, impartendo competenze marinare agli allievi, con verifiche periodiche al termine delle campagne.

Descrizione della Nave

L’Amerigo Vespucci è una nave a vela con motore, dotata di tre alberi verticali e un bompresso, per un totale di 24 vele. La nave misura 82 metri di lunghezza al galleggiamento, ma raggiunge i 101 metri considerando il bompresso. Ha un dislocamento di 4100 tonnellate e una superficie velica di circa 2635 metri quadrati. Gli alberi, supportati da manovre di acciaio, portano vele di taglio e vele quadre. La nave è equipaggiata con 11 imbarcazioni e un sistema di propulsione diesel-elettrico, che le consente di raggiungere una velocità di 14,6 nodi.

