Ricetta della crostata di arance: un dolce elegante dal profumo di Sicili

La crostata di arance è un dolce ricco di freschezza e vivacità, che spesso ricorda l’infanzia. Alla classica base di pasta frolla, infatti, si uniscono i sapori più intensi della marmellata di arance, che dona una nota acidula, mentre le fettine di arancia fresca e le bucce caramellate aggiungono consistenza e un tocco elegante. Ovviamente per una buona riuscita e un buon gusto anche di queste ultime parti è fondamentale scegliere ingrediente di grande qualità, come ad esempio le arance bio in vendita da Passo Ladro.

Questo mix di dolcezza e naturalezza rende la crostata perfetta per chi ama riscoprire i sapori di una volta in chiave moderna.

Ingredienti

Per la marmellata di arance:

3 kg di arance biologiche;

1.5 kg di miele

Per la pasta frolla:

300 grammi di farina;

150 grammi di burro;

Un uovo;

150 grammi di zucchero a velo;

Aroma alla vaniglia;

Un pizzico di sale.

Per guarnire:

Marmellata di arance preparata in precedenza;

3 arance e la loro buccia;

20 grammi di zucchero (un cucchiaio colmo).

La marmellata di arance

Il primo passo per la realizzazione della crostata alle arance è la marmellata. Bisogna lavare con attenzione gli agrumi e pelarli a vivo. In seguito è necessario cuocere la polpa in una pentola di acciaio a fuoco medio per una decina di minuti, mescolando di tanto in tanto.

A questo punto, si può aggiungere un buon miele bio e continuare la cottura per una mezz’oretta circa, fino a raggiungere la consistenza desiderata.

Prima di utilizzare la marmellata sulla crostata, è bene lasciarla raffreddare, e conservare la restante in vasetti ben sterilizzati.

La frolla

Per preparare la pasta frolla bisogna versare in un mixer la farina e il burro ben freddo, tagliato a cubetti, e lavorare il tutto fino ad ottenere una consistenza sabbiosa.

Fatto ciò, bisogna trasferire l’impasto su un piano di lavoro ed aggiungere il resto degli ingredienti, fino a formare un impasto liscio, omogeneo e ben compatto. Tale impasto deve essere avvolto nella pellicola trasparente e lasciato riposare in frigorifero per almeno un’ora.

Trascorso il tempo di riposo, la pasta frolla deve essere stesa in modo da ricoprire in una teglia da circa 22 cm di diametro (compresi i bordi). Infine, bisogna cuocere in forno preriscaldato a 180 °C per circa 25 minuti, coprendo l’impasto con carta da forno e legumi secchi per una distribuzione ottimale del calore.

La farcitura

Dopo aver sfornato la base di pasta frolla, bisogna rimuovere con cura la carta da forno ed i legumi utilizzati per la cottura alla cieca e lasciarla intiepidire prima di procedere con la farcitura.

Nel frattempo, ci si può dedicare alla preparazione delle scorze d’arancia caramellate: basta tagliarle a fettine sottili e cuocerle in un pentolino con un po’ di zucchero e un goccio d’acqua.

Dopo qualche minuto, quando iniziano a caramellare, bisogna toglierle dal fuoco e lasciarle raffreddare su un piatto leggermente unto d’olio (per evitare che si attacchino). A questo punto si può farcire la crostata, stendendo uno strato uniforme di marmellata e decorando con le scorze caramellate e le fettine di arancia fresca.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp