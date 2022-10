Buon decimo compleanno Città dei Templi!

Il centro commerciale città dei templi festeggia i suoi primi dieci anni di attività e li festeggia in grande stile e con il grande coinvolgimento di tutte le forze presenti nel centro. Una grande famiglia che dà lavoro a circa 600 dipendenti così è stato definito il, centro durante la cerimonia di festeggiamento condotta da Angelo Palermo. Presente il sindaco di Agrigento Franco Miccichè che si è cognratulato per l’eccellente gestione e per la grande capacità di dare vita a tutto questo. Soddisfatta la direttrice del centro commerciale dott. Ssa Elisa La Rocca, che insieme alla vicedirettrice dott. Ssa Alessia Naccari ha salutato e ringraziato il numeroso pubblico intervenuto. Durante i festeggiamenti anche i saluti del Prof Francesco Pira Presidente Lions Club Agrigento Valle dei Templi, che cura uno spazio Solidale all’interno del centro e anche la. Dottoressa Franciullo direttrice di Bruno Euronics. Dopo i saluti e i ringraziamenti sono stati annunciati i vincitori del concorso a premi dedicato ai 10 anni del centro ed è stata tagliata la monumentale torta di 200 chili realizzata per l’occasione dai pasticceri del Tempio del Gusto presente all’interno dello store Conad. Fotografie e video di Giada Attanasio