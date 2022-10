Tris Fortitudo! Al PalaMoncada vince su Latina 72 a 61   

Una Fortitudo brillante sfrutta un eccellente approccio alla gara e si impone sulla Benacquista Latina con il punteggio di 72 a 61. Per i biancazzurri è la terza vittoria consecutiva con Marfo MVP autore di 19 punti, 11 rimbalzi e 24 di valutazione. Ottime le prestazioni di Grande autore di 21 punti, di Ambrosin (13) e Francis (11). Sul versante opposto, i nerazzurri laziali incappano nella terza sconfitta di fila pur mostrando un adeguato potenziale in grado di mettere in difficoltà chiunque. Fall è il miglior realizzatore dei pontini con 13 punti seguito da Lewis con 11 e Rodriguez e Cacace con 10 a testa. Classico starting five di coach Cagnardi con Grande, Francis, Ambrosin, Chiarastella e Marfo; coach Gramenzi risponde con Lewis, Rodriguez, Alipiev, Cicchetti e Fall. Primo quarto di grande intensità: Agrigento parte fortissimo trascinata da un super Marfo (13-5). Gli ospiti rimangono in balia delle giocate dell’americano fino al time-out di coach Gramenzi. La sferzata ha effetti immediati e i nerazzurri risalgono la corrente fino al -1 (15-14). Per i biancazzurri è tutto da rifare e con Marfo trovano il nuovo allungo fino al 23 a 20 con cui si chiude il primo quarto. Nel secondo quarto cambia tutto: i padroni di casa si inceppano, circostanza che agevola il sorpasso di Latina (24-25). La partita si incattivisce, il gioco è poco fluido con Agrigento poco lucida soprattutto dall’arco. Agli uomini di Cagnardi riesce lo sprint prima della pausa grazie ad Ambrosin (35-27). Al rientro gli ospiti non sbagliano più nulla: Fall e Cacace diventano un fattore decisivo consentendo ai nerazzurri di piazzare un mini allungo (+4) alla terza sirena (43-47). Nell’ultimo quarto la partita diventa entusiasmante: i biancazzurri piazzano ben 29 punti trascinati da uno straripante Francis autore di giocate spettacolari coadiuvato da Grande giocatore sempre implacabile nei momenti decisivi. Agrigento la chiude 72 a 61, sale a quota 6 punti in classifica in piena zona playoff, e proverà ad allungare la serie positiva domenica 6 novembre, sempre in casa, contro l’Urania Milano.

Moncada Energy Group Agrigento 72 – Benacquista Assicurazioni Latina 61

Fortitudo Agrigento: Grande 21, Francis 11, Ambrosin 13, Chiarastella, Marfo 19, Costi 2, Bellavia, Peterson, Fernandez T., Negri 6, Mayer. All.: Cagnardi.

Latina Basket: Lewis 11, Parrillo 2, Fall 13, Rodriguez 10, Alipiev 2, Cicchetti 4, Cacace 10, Moretti 8, Durante1. All.: Gramenzi.

Arbitri: Valerio Salustri, Gian Lorenzo Miniati e Matteo Roiaz.

Note: parziali: 23-20, 12-7, 8-20, 29-14