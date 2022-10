Frequentati da pregiudicati, Questura chiude due bar

Sono abitualmente frequentati da soggetti con pregiudizi di polizia, e precedenti penali. In uno dei luoghi, in particolare, si sono verificati alcuni episodi di disturbo della quiete pubblica. Due bar, in territorio di Palma di Montechiaro, che avrebbero violato l’articolo 100 del Tulps, sono stati chiusi temporaneamente dal questore di Agrigento Rosa Maria Iraci.

A notificare ai titolari i provvedimenti, rispettivamente della durata di 5 e 7 giorni, sono stati i poliziotti del Commissariato cittadino, unitamente al personale della sezione Pasi della Questura agrigentina.

A seguito di più controlli, sarebbe stata riscontrata la presenza di persone pregiudicate, e in un caso, è stato accertato anche che, a pochi passi dal locale, si sono registrate delle zuffe. I decreti adottati risultano essere il frutto della capillare attività di controllo del territorio effettuata dalla polizia di Stato.