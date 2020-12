Buon 2021, Agrigento tappezzata di manifesti

Grazie a Radio Vela abbiamo riempito i muri della città con dei maxiposter 6 x 3 di auguri alla città da parte mia e della mia amministrazione. Un augurio a un ritorno alla normalità per tutti, ma che nel caso specifico di Agrigento possa essere anche un ritorno alla normalità per quanto riguarda i servizi civili. A cominciare dal decoro e dalla pulizia, a continuare con il verde pubblico, l’igiene e la sicurezza nelle strade. Noi ci stiamo impegnando al massimo. Siamo impegnati sin dai primi giorni a lavorare in questa direzione, impegnandoci anche a cercare finanziamenti per realizzare quegli interventi che possano migliorare la città e magari dare lavoro a chi non ce l’ha. Per questo vi auguriamo e ci auguriamo un buon 2021.