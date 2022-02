Brutte notizie per l’Akragas, penalizzazione di un punto in classifica e diverse sanzioni.

Brutte notizie per l’Akragas, arrivano la penalizzazione di un punto in classifica e diverse sanzioni. Il provvedimento è stato causa dalla posizione irregolare di Stefano Maiorano nella prima partita contro lo Sciacca: il giocatore è stato schierato in campo nonostante dovesse scontare un turno di squalifica per l’espulsione rimediata nell’ultima partita da lui giocata a Paternò. Una circostanza quest’ultima che era costata già la sconfitta a tavolino nell’incontro successivo al derby d’andata coi neroverdi, la sfida contro la Nissa finita sul campo con un pareggio. Il 3-0 d’ufficio originariamente non era stato dato allo Sciacca poiché erano scaduti i tempi tecnici per fare ricorso. La Procura Federale ha inoltre squalificato Maiorano per due turni condannando a due mesi di inibizione Sonia Giordano (presidente all’epoca del fatto) e la dirigente Alessandra Nicoletta Veneziano Broccia per aver sottoscritto la distinta nella quale è stato inserito il centrocampista campano. La società biancazzurra dovrà inoltre pagare 1000 euro di ammenda. L’Akragas resta terzo a quota 47 punti ma a pari merito con la Pro Favara.