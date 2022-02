Italia-Macedonia, il primo playoff a Palermo. Ad Agrigento si organizza la trasferta

La nazionale di Roberto Mancini giocherà la prima sfida dei playoff per andare in Qatar 2022 a Palermo il 24 marzo, alle 20.45. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. La Figc ha scelto lo stadio ‘Renzo Barbera’: ”Ci siamo confrontati con Roberto Mancini – ha dichiarato Gravina – e abbiamo scelto Palermo. Vogliamo costruire, a cominciare da stasera, un evento importante, coinvolgendo la città di Palermo, coinvolgendo l’Italia”. Ad Agrigento è stata organizzata una trasferta per assistere alla partita. Sarà possibile partire in pullman e acquistare il biglietto. Per info e prenotazioni si può contattare il numero 328-4239139.