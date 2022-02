Misura 12, ditta di Caltabellotta potrà ottenere il finanziamento

Nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020, l’obiettivo della Misura 12 “Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque” è volto a garantire nelle Aree Natura 2000 una gestione sostenibile delle pratiche agricole, coerenti con gli obiettivi di conservazione delle specie e degli habitat di interesse europeo. Una ditta di Caltabellotta, aveva presentato, all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, la propria domanda di ammissione alla Misura 12 ma nella graduatoria definitiva, veniva inserita tra le istanze non ammissibili a finanziamento e non ricevibili e ciò in ragione dell’asserita mancata presentazione in cartaceo della domanda di aiuto come previsto dal bando, ciò nonostante la ditta avesse, invece, provveduto nei termini a tale adempimento. La ditta agrigentina ha deciso di proporre ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino (nella foto) e Calogero Marino, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva inerente al bando pubblico Misura 12 laddove la domanda di aiuto presentata dalla ditta di Caltabellotta era stata inserita nell’elenco delle istanze inammissibili ed irricevibili. I legali della ditta ricorrente hanno censurato in giudizio l’operato dell’amministrazione regionale rea di aver illegittimamente escluso la propria assistita sebbene dalla documentazione dalla stessa trasmessa risultasse la regolare consegna della domanda di ammissione al beneficio richiesto. Preso atto delle censure sollevate con il ricorso proposto dalla ditta di Caltabellotta, l’Amministrazione regionale, nelle more del giudizio, ha disposto, in autotutela, la rettifica dell’elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammesse e di quelle non ricevibili e non ammissibili precedentemente approvato, inserendo tra le istanze ammissibili la domanda presentata ditta, la quale potrà così accedere al finanziamento.