Un incendio di quasi sicura natura dolosa ha devastato un Piaggio Porter di proprietà di un operaio quarantacinquenne saccense. Il mezzo era parcheggiato in via Morandi quando, a notte fonda, alcuni residenti hanno segnalato il rogo al 112. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno evitato danni peggiori, e i carabinieri per avviare le indagini.

Nel corso del sopralluogo, le forze dell’ordine hanno rinvenuto e sequestrato una bottiglia di plastica con residui di liquido infiammabile, verosimilmente benzina, abbandonata a terra. La Procura di Sciacca, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, al momento a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio.

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