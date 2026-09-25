Due autovetture sono state danneggiate da un incendio dalle cause ancora tutte da chiarire, su cui i carabinieri della Compagnia di Agrigento indagano. È successo in piazza Vittorio Pozzo, nel centro abitato di Porto Empedocle.

Secondo le prime ricostruzioni, nel corso della notte tra mercoledì e ieri, le fiamme sono divampate inizialmente su una Renault Kadjar, di proprietà di una donna empedoclina di trent’anni, poi si sono propagate in pochi istanti anche a una seconda vettura parcheggiata a breve distanza: una Fiat Cinquecento, intestata a una trentaseienne del posto.

L’allarme è scattato immediatamente, lanciato dai residenti. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento per circoscrivere l’incendio ed evitare che potesse lambire le abitazioni vicine o altri veicoli in sosta. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi insieme ai pompieri per individuare eventuali tracce di liquido infiammabile o altri elementi utili a stabilire la natura del rogo.

La Procura ha intanto aperto un’indagine per danneggiamento a seguito d’incendio.

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