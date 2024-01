Tragedia sfiorata, ieri mattina, tra le vie Silvio Pellico e Conte Ruggero D’Altavilla, nella zona a valle del quartiere del Campo sportivo. Una porzione di intonaco si è staccata dal soffitto di una cameretta ed è finita sul pavimento. Alcuni pezzi sono finiti all’interno della culla, dove in quei momenti dormiva una bambina di 2 anni. La piccola, per fortuna, non ha riportato ferite. E’ rimasta ‘miracolosamente’ illesa, così come i suoi genitori, entrambi immigrati domiciliati da tempo ad Agrigento, che erano in un’altra stanza.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, gli agenti della polizia Municipale e un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha visitato la piccina direttamente sul luogo, e non c’è stato bisogno di portarla in ospedale. I pompieri invece si sono occupati di mettere in sicurezza la parte di appartamento dov’era avvenuto il distacco.

Poco dopo è stato il turno dei responsabili della Protezione civile e dei vertici dell’Ufficio tecnico del Comune di Agrigento. L’abitazione, dopo il sopralluogo di rito, è stata dichiarata momentaneamente inagibile. Il nucleo familiare è stato sgomberato fino a quando non saranno ripristinate tutte le misure di sicurezza. Le cause del cedimento sono riconducibili verosimilmente alle infiltrazioni dell’acqua piovana.