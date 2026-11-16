Notti agitate nei luoghi della movida agrigentina, dove il bilancio del fine settimana parla di una vetrata infranta e misteriosi boati notturni. A farne le spese, nella notte tra venerdì e sabato, è stato un bar del centro cittadino, preso di mira da ignoti che hanno danneggiato la vetrata a “bottigliate”. L’amara scoperta è stata fatta solo al mattino, all’apertura del locale. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura per i rilievi e l’avvio delle indagini.

Al momento sono due le piste maggiormente battute dagli investigatori. La prima porta a una possibile zuffa scoppiata durante la notte: nel corso del parapiglia sarebbero volate alcune bottiglie di vetro contro il locale, oppure qualcuno si sarebbe accanito volontariamente contro la vetrina. Decisive potranno essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Sul fronte della sicurezza si registrano anche due curiosi episodi a distanza di una settimana esatta l’uno dall’altro. Il sabato precedente, allo scoccare della mezzanotte, un potente petardo era esploso vicino a Porta di Ponte, a due passi dalla Prefettura. Sabato scorso, sempre a mezzanotte, qualcuno ha invece acceso un’intera batteria di fuochi d’artificio tra piazzale Rosselli e il terminal degli autobus. Un tempismo identico su cui restano molti interrogativi.

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