Un parcheggiatore abusivo è stato bloccato nell’area posteggio della Valle dei Templi. Si tratta di un agrigentino, disoccupato, cinquantenne. L’uomo, di fatto, si sarebbe occupato, chiedendo l’obolo, di far parcheggiare le auto a pochi metri dall’ingresso per la via Sacra.

Qualcuno dei visitatori infastidito dalla richiesta di denaro, ha composto il 112, segnalando la presenza dell’uomo che chiedeva l’obolo. L’agrigentino, come hanno accertato gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, si dava da fare, indicando ai turisti dove lasciare l’automobile. Chiedendo, naturalmente, soldi.

E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Deve rispondere di attività non autorizzata di posteggiatore o guardiamacchine.