Fidanzamento non gradito e scoppia la rissa: cinque denunciati

La relazione sentimentale di una coppia di fidanzatini quattordicenni, pare, non fosse gradita alle due famiglie. Nel centro storico di Licata, l’altra sera, è scoppiato il parapiglia tra i componenti dei due nuclei familiari. E qualcuno avrebbe utilizzato anche un bastone. Ad intervenire sul posto riportando la calma, sono stati i polizotti del Commissariato cittadino, che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli. Tre uomini e due donne sono stati denunciati, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per rissa.

Uno di loro è anche finito nei guai per l’ipotesi di reato di evasione dagli arresti domiciliari. Nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare è uscito in strada partecipando alla zuffa. Quattro persone sono finite al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, ma tutti, per loro fortuna, hanno riportato lievi ferite ed escoriazioni giudicati guaribili in pochi giorni.