Le mareggiate degli ultimi giorni hanno provocato il crollo di una porzione della pista ciclabile di viale delle Dune nella località balneare di San Leone. La stessa zona negli ultimi anni è stata teatro di continui crolli, a causa dell’erosione che avanza mettendo in difficoltà residenti, attività e viabilità. Senza interventi urgenti e risolutivi il mare continuerà nella sua opera distruttiva.

“Come era facilmente prevedibile – afferma in una nota ,l’associazione ambientalista MareAmico di Agrigento -. Senza gli interventi in mare per frenare le mareggiate, l’erosione costiera si è aperta un varco”. “Ora a rischiare seriamente è la striscia di asfalto del viale delle Dune – continua Mareamico -. Servono immediatamente gli interventi annunciati dalla Regione, dal Genio civile e dal Comune”.

