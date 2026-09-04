Gli architetti hanno incontrano l’Amministrazione comunale di Agrigento guidata dal sindaco Sodano per avviare le attività propedeutiche alla riapertura dell’Urban Center. Intorno al tavolo, nella sala giunta di Palazzo dei Giganti, il presidente dell’Ordine degli architetti Alfonso Cimino; i vicepresidenti dell’Ordine, Melinda Drago e Giuseppe Vita, e il consigliere con delega ai Rapporti con gli enti locali, Raimondo Zambuto; presenti, oltre al sindaco Sodano, gli assessori Eleonora Sciortino, Mariuccia Miccichè, Umberto Rumolo; il dirigente del settore Lavori pubblici, Antonio Insalaco, e Giancarlo Cordaro, ingegnere in servizio all’Utc.

All’ordine del giorno il rilancio dell’Urban Center, a suo tempo fortemente voluto dagli architetti come contenitore di idee a supporto dell’Amministrazione comunale e luogo di confronto tra Ordini professionali, Curia Arcivescovile, Sicindustria, Confcommercio, Consorzio universitario, associazioni, … con l’obiettivo di promuovere iniziative di rigenerazione urbana. A cominciare dalle Città Educative, considerato che l’Ordine degli architetti, nel 2020, ha iscritto Agrigento alla Carta internazionale delle Città educative di Barcellona che mette in relazione le comunità virtuose in politica di crescita delle città, secondo canoni educativi di rispetto dei luoghi comuni in relazione all’accessibilità che le città devono avere, con strade e piazze decorose e con spazi di aggregazione d vivibilità.

Il presidente Cimino, durante la riunione, ha anche ribadito la necessità di ripartire con il Pug, avviato nel 2022, come unico strumento di pianificazione urbanistica che, nel contesto di consumo di suolo zero, getti le basi per la ricomposizione fra il fronte a mare, ripartendo dal concorso di idee del water front di San Leone, la Valle dei templi e con la città di Agrigento, sottolineando come sia fondamentale “l’approvazione del Pug entro questa consiliatura poiché la città ha necessità di fatti concreti” e, in questo contesto, Alfonso Cimino ha consegnato il dossier sul progetto Hyperion 2.0 “nel quale siamo pronti ad aggiornare la mappatura degli edifici del centro storico di Agrigento – afferma Cimino – avendo attivato il dipartimento di Protezione civile dell’Ordine, coordinato da Giuseppe Vita”.

Durante la riunione, si è discusso anche di politiche di finanza agevolata per il centro storico e dell’attivazione della Ztl pensata per i residenti di via Duomo affinché piazza Don Minzoni sia sgombrata dai veicoli che mortificano l’importanza del luogo di culto della Cattedrale, madre di tutte le chiese dell’Agrigentino, con nuove aree pensate per parcheggi e percorsi pedonali accessibili ai residenti e ai cittadini.

“Abbiamo anche parlato dell’esigenza di avere un Ufficio tecnico competitivo – prosegue Cimino – valorizzando il personale altamente qualificato in servizio e potenziandolo di nuove unità, così da supportare le esigenze dell’Amministrazione comunale, dei professionisti e dei cittadini. In tal senso, nei prossimi giorni, Melinda Drago e Raimondo Zambuto, redigeranno un documento da consegnare all’Amministrazione Comunale. Riteniamo – conclude Cimino – che il tempo delle idee sia già finito da molto tempo e Agrigento necessita, senza indugio, di fatti concreti di normalità”.

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