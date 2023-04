Brucia l’auto di una giovane impiegata: avviate le indagini

Un incendio ha devastato l’auto, una Peugeot 2008, di proprietà di una trentenne impiegata licatese. Il rogo s’è sviluppato, nel corso della notte fra giovedì e ieri, in via Monfalcone, nel quartiere Oltreponte a Licata. Sono stati i vigili del fuoco del locale distaccamento a precipitarsi nella zona e, idranti alla mano, hanno circoscritto e domato l’incendio, prima che si estendesse e provocasse ulteriori danni. I pompieri hanno verificato se c’erano o meno, accanto alla vettura o nelle immediate vicinanze, delle bottiglie o taniche di liquido infiammabile o degli inneschi. Nulla sembrerebbe essere stato rinvenuto, tant’è che le “cause sono ancora in corso d’accertamento”. Durante la notte, non c’è stato nessun intervento delle forze dell’ordine. Ieri mattina, però, i poliziotti del Commissariato di Licata hanno ricevuto la segnalazione del rogo e, da lì a poco, hanno avviato le indagini. Gli agenti, verosimilmente, hanno già sentito la proprietaria della vettura. Un passaggio investigativo di routine per provare a fare chiarezza subito, così come hanno verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza. Al riguardo non filtrano indiscrezioni.