Il Tar rigetta i ricorsi, magistrato agrigentino resta procuratore di Milano

Il magistrato Marcello Viola, originario di Cammarata, resta procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Il Tar del Lazio, condividendo le tesi difensive degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha rigettato i ricorsi proposti da Maurizio Romanelli e Giuseppe Amato. Viola, il 7 aprile del 2022, aveva riportato all’esito della votazione del plenum del Consiglio superiore della magistratura, 13 voti. Sei invece Romanelli e 3 Amato. La nomina di Viola è stata impugnata, davanti al Tar Lazio, sia da Romanelli procuratore aggiunto di Milano che da Amato procuratore della Repubblica di Bologna.

Marcello Viola, con il patrocinio degli avvocati Rubino e Impdiduglia, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto di entrambi i suddetti ricorsi. Il Tar ha evidenziato la particolare importanza degli incarichi ricoperti da Viola quale procuratore di Trapani, in un territorio “fortemente infiltrato dalla presenza di organizzazioni mafiose”, e quale procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze, in una Procura generale “di primaria importanza nel panorama nazionale”.