Teschio di cavallo davanti fondo agricolo: aperta inchiesta

Il teschio di un cavallo ancorato con del filo metallico alla recinzione dell’appezzamento di terreno di una trentaseienne. Il macabro rinvenimento è stato fatto nelle campagne di Campobello di Licata. La donna ha presentato la denuncia ai carabinieri della Stazione cittadina. Nessun dubbio sulla natura intimidatoria. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini, per provare a risalire al movente e al responsabile o ai responsabili del brutto gesto. La Procura della Repubblica di Agrigento, subìto informata della grave azione criminale, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, attualmente a carico di ignoti. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e già portato in laboratorio per le analisi, finalizzate alla ricerca di ogni utile elemento, che possa condurli all’identificazione degli esecutori materiali dell’atto intimidatorio.