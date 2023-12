E’ incappato in un posto di controllo della polizia e nel corso degli accertamenti l’autovettura non è risultata essere assicurata. La polizza che aveva stipulato online e che aveva regolarmente pagato era fasulla. All’uomo non è rimasto altro da fare che formalizzare una denuncia a carico di ignoti per la truffa che ha subito.

I poliziotti, seppur comprendendo che l’uomo era stato vittima di una truffa, gli hanno elevato la sanzione da oltre 800 euro e la vettura è stata posta sotto sequestro. Tanti agrigentini sono caduti in questo genere di raggiri. . Le forze di polizia, quest’anno, hanno raccolto diverse denunce per l’acquisto, soprattutto in rete, di assicurazioni, per auto e per moto che alla fine si sono rivelate false.