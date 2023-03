I ladri tornano a scuola: razziato l’istituto comprensivo “Garibaldi – Capuana”

Ignoti ladri hanno messo a segno un furto all’Istituto comprensivo “Garibaldi – Capuana” di via Porta Palermo a Raffadali. Negli ultimi giorni in altre scuole di Raffadali si sono verificati raid di vandali e ladri. I delinquenti, forse i componenti di una banda di balordi, sono penetrati all’interno della scuola dell’Infanzia – plesso “Pinocchio”, ed hanno rubato un computer portatile poi, si sono intrufolati nel vicino asilo nido “Girotondo”, ed hanno danneggiato la porta d’ingresso e messo a soqquadro alcuni ambienti.

Nell’ultima incursione, nella notte fra mercoledì e giovedì, i malviventi si sono introdotti nella struttura scolastica, dopo aver scassinato la porta di emergenza, posta al piano terra. Una volta dentro hanno raggiunto le aule, e dopo avere rubato 6 pc portatili, sono fuggiti velocemente.

La scoperta è stata fatta al momento della riapertura della scuola e subito è stato lanciato l’allarme ai carabinieri. La denuncia, a carico di ignoti, è stata poi formalizzata dalla dirigente scolastica. Il danno provocato all’istituto comprensivo non è stato ancora quantificato, ma non è coperto da nessuna polizza assicurativa. In via Porta Palermo non vi sono telecamere di videosorveglianza che potranno aiutare l’attività investigativa dei militari dell’Arma.