Rifiuti non differenziati in via Atenea: elevate dieci multe

Tanti commercianti e cittadini del centro di Agrigento continuano a conferire nei sacchetti di plastica senza tener minimamente conto della differenziazione dei rifiuti. Succede soprattutto il giovedì, nel giorno del conferimento del “secco residuo”. Da alcune settimane, gli operatori ecologici, si erano accorti che in quei sacchetti c’era di tutto, e in alcuni casi la spazzatura è rimasta in strada. Ieri mattina, gli agenti della polizia Locale, hanno effettuato un maxi controllo.

I vigili urbani, accompagnati dal personale delle ditte gestori del servizio di raccolta porta a porta, hanno ispezionato i sacchi della spazzatura lasciati lungo la via Atenea, in via Pirandello e nelle strade circostanti Porta di Ponte. Al termine della giornata sono stati sanzionati dieci utenti, fra privati ed esercizi commerciali. La maggior parte delle multe è stata fatta appunto ai titolari di attività commerciali.