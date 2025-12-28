Ha appiccato il fuoco all’autovettura di un pensionato licatese di 73 anni. Immediata è stata la risposta dei poliziotti del locale Commissariato e dei carabinieri della Compagnia cittadina. Il presunto autore dell’incendio è stato arrestato quasi sul fatto. Si tratta di un disoccupato licatese di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine. Deve rispondere dell’ipotesi di reato di incendio doloso. Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. I motivi del grave gesto sono ancora poco chiari.

Tutto quanto, ieri notte, quando polizia e carabinieri in servizio di perlustrazione tra via Dante e Piazza Sant’Angelo a Licata, hanno nottato un incendio di una Skoda Fabia e nelle vicinanze un giovane che stava per allontanarsi. E’ stato subito bloccato e arrestato. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina, che hanno spento le fiamme. Il presunto piromane sarebbe stato trovato in possesso di un accendino e di un passamontagna. L’arresto del 23enne è stato già convalidato dal gip del Tribunale di Agrigento e a suo carico è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

