Trovato in possesso di tre panetti di hashish per un peso complessivo di 285 grammi. I carabinieri della Tenenza di Ribera hanno arrestato un venticinquenne di nazionalità tunisina per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’operazione antidroga è stata condotta con l’ausilio delle unità cinofile. Lo stupefacente, secondo quanto accertato, era nascosto all’interno di un giubbotto. L’indagato è stato trasferito nel carcere di Sciacca in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp