Brucia furgone di imprenditrice, aperta inchiesta

Un incendio, la cui origine è ancora incerta, ha divorato un furgone Ford Transit di proprietà di una imprenditrice trentasettenne, ma di fatto, in uso ad un operaio quarantaseienne. La Procura ha aperto un’inchiesta. Le fiamme si sono sviluppate, nel corso delle ore notturne, in via Corsello, nell’abitato canicattinese. I vigili del fuoco del locale distaccamento, accorsi sul posto, in pochi attimi hanno circoscritto e spento il rogo. I pompieri, assieme ai carabinieri, si sono occupati del sopralluogo di rito per provare a stabilire, cosa abbia innescato la scintilla iniziale. Non sono state rinvenute chiazze di liquido infiammabile, né bottigliette o contenitori sospetti. In mancanza di certezze tutte le ipotesi investigative restano in piedi. Quando sono divampate le fiamme in strada non c’era nessuno.