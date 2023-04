Aula Sollano, l’ex assessore Scinta al posto di Cantone. Il neo consigliere: “Riprenderò da dove avevo lasciato”

“Pace” fatta tra il sindaco di Agrigento Franco Miccichè e Forza Italia. È un dato di fatto dopo la nomina di Carmelo Cantone ad assessore della giunta comunale. Ha firmato questa mattina insieme ad un altro neo assessore, Gerlando Piparo, quest’ultimo in quota Fratelli D’Italia. Cantone si dimette da consigliere comunale. Al suo posto entra in Consiglio Nino Costanza Scinta, uomo di Forza Italia, che si era dimesso da assessore quasi due anni fa. “Sono contento- dichiara Scinta- riprenderò il mio impegno da dove avevo lasciato, sarò sempre al fianco del sindaco Micciché per il bene della nostra città”.