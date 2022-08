Brucia furgone carico di fuochi d’artificio, autista scappa e resta illeso

Scoppia un incendio su un furgone, carico di fuochi d’artificio, mentre percorre la strada provinciale 19 in direzione di San Biagio Platani, in territorio di Alessandria della Rocca. L’autista del mezzo, ha rischiato grosso, ma è riuscito a mettersi in salvo.

Tutto è accaduto poco prima della mezzanotte, fra martedì ed ieri. Scattato l’allarme sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e i carabinieri della Stazione cittadina. Il furgone è andato letteralmente distrutto, praticamente carbonizzato.

Il rogo, verosimilmente, anche se non ci sono certezze, sarebbe divampato a causa di un cortocircuito all’impianto elettrico. L’autista, per fortuna, è rimasto illeso.