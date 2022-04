San Leone, scontro fra tre auto: una persona ferita

Un ferito, per fortuna non in gravi condizioni, tre automobili di grossa cilindrata rimaste danneggiate, e tanta paura. E’ il bilancio di un incidente stradale che s’è verificato nella tarda serata di domenica lungo il viale delle Dune, a San Leone. Solo il caso ha evitato che ci potessero essere conseguenze ben più gravi.

Coinvolti una Range Rover, una Mercedes e una Suzuki. L’urto è stato violento tant’è che almeno due veicoli hanno riportato gravi danni alla carrozzeria, e parti meccaniche. Una persona ha dovuto ricorrere alle cure del personale medico del 118, e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Sul posto si sono recati i poliziotti della sezione Volanti della Questura, e gli agenti della polizia Stradale di Agrigento. Effettuati i rilievi, che serviranno ad accertare la dinamica dell’incidente stradale, e le responsabilità.