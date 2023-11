Un incendio, le cui cause sono ancora in fase d’accertamento, ha distrutto un capannone di 1.000 metri quadrati, con all’interno 400 balle di fieno, in un terreno di proprietà di un pastore di 32 anni di Santa Margherita di Belice. Nulla si è salvato dalla “furia” delle fiamme. Teatro del fatto, che si è verificato ieri notte, contrada “Gulfa”, nelle campagne di Santa Margherita. Il fuoco ha avvolto l’intero fabbricato. A dare l’allarme alcuni residenti della zona.

Ma quando sul posto sono arrivati i soccorritori era troppo tardi. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e dei distaccamenti di Santa Margherita di Belice e di Sciacca hanno dovuto lavorare oltre sette ore prima di avere ragione sull’incendio e mettere in sicurezza l’area interessata. Completamente bruciati il fabbricato e le 400 balle di fieno. Ancora da quantificare l’ammontare dei danni. Ad occuparsi delle indagini i carabinieri della Stazione cittadina e i loro colleghi della Compagnia saccense.

Una prima relazione è stata inviata alla Procura della Repubblica di Sciacca. Aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio.