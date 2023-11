Un licatese è rimasto ferito alla testa da un colpo d’arma da sparo. Per sua fortuna il proiettili lo ha colpito di striscio. E’ stato medicato dai medici del pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” e, non è appunto in pericolo di vita. Dopo i controlli sanitari e le medicazioni il paziente è stato dimesso.

I carabinieri della Compagnia di Licata hanno avviato le indagini per fare chiarezza su quello che, al momento, è un tentato omicidio. Sarebbe bastato, pochissimo, e il ferimento avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. I militari dell’Arma hanno già sentito l’uomo ferito per cercare di ricostruire l’accaduto e risalire all’autore dello sparo.