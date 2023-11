Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Michele Dubini ha assolto “perché il fatto non sussiste” G.G., 36 anni, di Favara, finito a processo dopo essere stato trovato in possesso di quattro dosi di cocaina nascoste nelle mutande. La droga trovata all’imputato non era destinata allo spaccio ma al consumo personale. Il pubblico ministero avesse chiesto la condanna a sei mesi di reclusione.