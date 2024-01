E’ stata una notte di fuoco e paura in via Sandro Pertini a Santo Stefano Quisquina, per un incendio divampato all’interno di un magazzino. Le fiamme hanno distrutto due autovetture, un furgone e una moto di grossa cilindrata. A causa delle alte temperature è crollato il solaio fra il magazzino e il primo piano dello stabile e il rogo si è esteso anche all’abitazione.

Il nucleo familiare, che abitava nella palazzina è stato evacuato e nessuno, per fortuna, è rimasto ferito o intossicato. Erano trascorse da poco le 3 della notte quando è scattato l’allarme al 112. Sul posto si sono precipitate due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.

Dopo ore di lavoro i pompieri sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme. Sul posto, per tutta la notte, anche i carabinieri che hanno avviato l’attività investigativa. Le cause che hanno innescato la scintilla iniziale, al momento, sono sconosciute. I danni strutturali sarebbero importanti.