Chiede i soldi per comprarsi la droga, e al rifiuto aggredisce la madre

Ha chiesto i soldi alla madre, verosimilmente, per comprarsi la droga, e al rifiuto della donna, prima l’ha spintonata violentemente, poi su tutte le furie, ha distrutto mobili e suppellettili. Si sono vissuti momenti di paura all’interno di un’abitazione nel centro di Agrigento. A riportare la calma, evitando il peggio, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

Stando a quanto è emerso, tra i due congiunti, la madre sessantacinquenne, e il figlio venticinquenne, anche nel recente passato ci sarebbero state altri litigi, e sempre per lo stesso motivo: la continua richiesta di denaro da parte del ragazzo.

Gli agenti, durante l’intervento, hanno perquisito e trovato il giovane in possesso di marijuana, motivo per il quale, è stato segnalato alla Prefettura, quale consumatore abituale di droghe. La donna non ha formalizzato nessuna denuncia a carico del figlio.