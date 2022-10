Brucia auto di macellaio, avviate le indagini

Un incendio ha divorato una Lancia Y di proprietà di un macellaio di 53 anni, e le fiamme si sono estese fino a danneggiare una Renault Arkana, appartenente ad un commerciante di 43 anni, posteggiata a pochi passi. E’ successo durante le ore notturne in via Sant’Angela Merici, a Canicattì.

Ad accorrere, non appena è giunta la segnalazione al 112, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, e i carabinieri dell’aliquota Radiomobile.

I pompieri in poco tempo hanno spento il rogo. I militari dell’Arma si stanno occupando delle indagini per stabilire cosa effettivamente abbia innescato le fiamme. Le cause sono ancora in corso d’accertamento.