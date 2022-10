Travolge centauro, e scappa: denunciato automobilista di 86 anni

Con la sua Fiat Panda ha investito un pensionato alla guida di una moto, e subito dopo, senza prestare soccorso, si è allontanato dalla zona. Un sessantottenne, nato ad Agrigento, residente a Castrofilippo, è stato scaraventato a terra. Con un’ambulanza è stato trasferito al presidio ospedaliero “Barone Lombardo”, dove i medici in servizio gli hanno diagnosticate traumi e lesioni, e giudicato guaribile con una prognosi di trenta giorni.

L’incidente si è verificato davanti l’ingresso del supermercato “Eurospin”, di via Giudice Antonino Saetta, a Canicattì. La “caccia” al pirata della strada è durata solo pochi giorni. I carabinieri della Compagnia di Canicattì’, a conclusione di un’attività d’indagine, hanno individuato, e rintracciato l’automobilista. Si tratta di un anziano canicattinese, di 86 anni.

E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di omissione di soccorso, e fuga in seguito ad incidente stradale. All’ultraottantenne è stata ritirata anche la patente di guida.