Brucia auto del Comune al parcheggio pluripiano

Un incendio ha completamente carbonizzato una Fiat Panda di proprietà del Comune di Agrigento, al piano terra del parcheggio pluripiano di via Empedocle. Sono stati alcuni passanti, e residenti della zona, alla vista del fumo, a dare l’allarme al 112. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, entrati nella struttura, dal lato dei binari della ferrovia, hanno evitato il peggio. Chi ha lanciato l’allarme incendio, pare che abbia prima sentito una deflagrazione. Sul posto anche i poliziotti della sezione Volanti della Questura che hanno avviato le indagini per risalire alle cause del rogo. Nessuna ipotesi viene scartata. Al parcheggio pluripiano è giunto anche l’assessore comunale Francesco Picarella.