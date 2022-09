Akragas, chiusura col “botto”: ingaggiato Desiderio Garufo

L’Akragas del Presidente Giuseppe Deni chiude con il “botto” la propria campagna di rafforzamento, in vista dell’inizio del campionato di Eccellenza, in programma domenica 4 settembre contro la Leonfortese, alle ore 15:30, allo stadio Esseneto di Agrigento. Il Club Akragantino ha ingaggiato l’esperto esterno destro Desiderio Garufo, classe 1987, originario di Grotte, la scorsa stagione al Canicattì con il quale ha conquistato la promozione in Serie D. Garufo vanta tre promozioni dalla C alla B con le maglie di Parma, Trapani e Reggina. Per Desiderio Garufo si tratta di un ritorno all’Akragas, società che lo ha fatto crescere e lanciato nel calcio professionistico. Il terzino agrigentino ha iniziato la sua carriera con la maglia dell’Akragas del Presidente Giuseppe Deni nella stagione 2005-2006. Poi le esperienze con le maglie di Alcamo, Nissa, Sangiovamnese, Taranto, Nocerina, Trapani, Novara, Catania, Parma, Reggina, Catanzaro e Canicattì. Garufo, in foto con il Direttore generale Giancarlo Rosato, vanta oltre 300 presenze tra i professionisti e una ventina di gol. È un esterno solido che abbina forza fisica e resistenza ad una buona disciplina sotto il profilo tattico in entrambe le fasi di gioco. Esterno bivalente, sia basso che alto, va a completare un’organico di prim’ordine a disposizione di mister Nicolò Terranova.