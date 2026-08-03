LICATA. Cambia temporaneamente la viabilità nella zona di Mollarella. Da martedì 4 agosto 2026 sarà infatti chiusa al traffico la bretella in uscita da Mollarella che collega via Kokalos alla Strada Provinciale 38. Il provvedimento resterà in vigore fino al termine dei lavori di sistemazione del manto stradale.

L’ordinanza

La chiusura è stata disposta dal Comune con l’ordinanza n. 133 del 31 luglio 2026. L’accesso e il transito saranno vietati lungo il tratto interessato per consentire l’esecuzione degli interventi in sicurezza. La decisione è stata adottata anche in considerazione delle condizioni di pericolosità dell’attuale sede stradale.

Percorsi alternativi

L’amministrazione comunale invita gli automobilisti a prestare particolare attenzione alla segnaletica che sarà installata nell’area interessata dai lavori, programmando per tempo gli spostamenti e utilizzando percorsi alternativi per raggiungere la Strada Provinciale 38.

Le scuse del Comune

Il Comune si scusa con cittadini e automobilisti per gli eventuali disagi che la chiusura potrà causare e chiede la collaborazione di tutti affinché gli interventi possano essere eseguiti nelle migliori condizioni di sicurezza e nel più breve tempo possibile.

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