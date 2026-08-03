A seguito dei gravi incendi che hanno interessato il comprensorio dei Monti Sicani e, d’intesa con i sindaci di Cammarata, Santo Stefano Quisquina e Bivona, il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha disposto di concentrare il servizio di monitoraggio con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (Uas) nei territori dei tre Comuni, al fine di garantire un controllo costante delle aree a maggiore rischio. Da oggi, 3 agosto, i droni sono già operativi nei territori di Cammarata, Santo Stefano Quisquina e Bivona, svolgendo un’intensa attività di sorveglianza delle aree boschive e rurali maggiormente esposte al rischio incendio. Il servizio viene effettuato mediante l’impiego di un drone dotato di termocamera, capace di individuare tempestivamente eventuali focolai, rilevare anomalie termiche e monitorare le aree percorse dal fuoco, fornendo un prezioso supporto alle attività di vigilanza lungo la viabilità provinciale e nelle zone più sensibili.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio servizio di vigilanza antincendio attivato dal Libero Consorzio durante le giornate classificate a elevato rischio incendio, che prevede anche l’impiego di personale specializzato e di un modulo antincendio. Le operazioni di volo sono affidate esclusivamente a piloti Uas in possesso delle specifiche abilitazioni previste dalla normativa vigente, dotati delle necessarie competenze tecniche per la conduzione dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto e operanti nel pieno rispetto delle disposizioni dell’Enac.

L’utilizzo dei droni rappresenta un importante strumento di prevenzione e costituisce anche un forte elemento di deterrenza nei confronti di chiunque ponga in essere comportamenti che possano favorire l’innesco di incendi. La presenza di sistemi di monitoraggio aereo sul territorio consente infatti un controllo più capillare delle aree boschive, una maggiore rapidità nell’individuazione di eventuali focolai e un tempestivo allertamento delle strutture di soccorso. Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, insieme ai sindaci di Cammarata, Santo Stefano Quisquina e Bivona, rivolge un accorato appello a tutti i cittadini affinché collaborino attivamente alla tutela del territorio, segnalando tempestivamente ogni principio d’incendio o situazione di pericolo e adottando comportamenti improntati al massimo rispetto dell’ambiente.

«Difendere il nostro patrimonio boschivo, l’ambiente, le aziende agricole e il lavoro degli allevatori significa tutelare il futuro delle nostre comunità. Chiediamo a tutti il massimo senso di responsabilità e il rigoroso rispetto delle norme di prevenzione degli incendi. La presenza dei droni sul territorio rappresenta un presidio di vigilanza e di prevenzione, ma la collaborazione dei cittadini resta l’arma più efficace per impedire che il nostro patrimonio venga nuovamente devastato dalle fiamme.»

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento continuerà a operare in stretta sinergia con i Comuni di Cammarata, Santo Stefano Quisquina e Bivona, la Prefettura di Agrigento, le Forze dell’Ordine, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco e tutte le componenti del sistema di Protezione Civile, confermando il massimo impegno nella salvaguardia del territorio e nella sicurezza delle comunità locali. L’iniziativa si inserisce nel quadro della costante collaborazione istituzionale promossa dalla Prefettura di Agrigento per il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi, con l’obiettivo di assicurare un’azione sempre più efficace e tempestiva a tutela del territorio provinciale.

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