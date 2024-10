Clamoroso: Dopo due sole giornate, una vittoria ed una sconfitta mister Pino Rigoli lascia l’ Akragas. Si va verso il ritorno di Lillo Bonfatto . “Dopo un confronto con la squadra, ha deciso di sciogliere il rapporto di collaborazione con l’Akragas per sopravvenute divergenze tecniche”. Sarebbero queste le motivazioni che hanno spinto l’ormai ex tecnico biancazzurro a lasciare la panchina. Un fulmine a ciel sereno per la Società e per la tifoseria. La decisione di Rigoli sarebbe giunta al termine di un incontro con la squadra ma probabile la richiesta vana da parte del tecnico di qualche nuovo acquisto all’ interno della rosa.