Un 45enne è stato fermato dopo la lite tra vicini di casa a Ribera culminata con il ferimento a colpi di pistola di un 38enne. L’indagato, accusato di tentato omicidio, è stato portato nel carcere di Sciacca, in attesa dell’udienza di convalida. A rimanere ferito non è stato il presunto rivale ma un uomo, estraneo ai fatti, che stava cercando di riportare la calma. La vittima è stata raggiunta da un colpo a una spalla e trasferita all’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera: non è in pericolo di vita.

L’episodio è avvenuto nel quartiere Rinascita, noto come Cozzo di Mastrogiovanni, nella zona nord di Ribera. I carabinieri della Tenenza cittadina hanno identificato l’autore della sparatoria e ricostruito quanto accaduto. Una discussione sarebbe degenerata dopo che il 45enne avrebbe ricevuto un pugno in volto da un vicino. A quel punto avrebbe impugnato l’arma e fatto fuoco.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp