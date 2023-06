Servizio di accoglienza integrata Agrigento: dipendenti salvi

Si è tenuto al comune di Agrigento l’incontro tra una delegazione di rappresentanti sindacali Uil, la stazione appaltante, il comune di Agrigento, l’associazione uscente Acuarinto e l’ATI (la mano di Francesco e cooperativa San Marco) vincitrice della gara d’appalto per la prosecuzione del servizio di accoglienza integrata ad Agrigento. Il bando di gara prevedeva una clausola sociale per la salvaguardia del personale in forze nell’associazione uscente. Messi sul tavolo di trattativa gli elenchi dei dipendenti e discussa la modalità di svolgimento del passaggio si è formalizzato e sottoscritto l’accordo che prevede il transito di tutti i lavoratori presso il nuovo soggetto attuatore. La Uil esprime soddisfazione “per quanto sottoscritto- dice il segretario generale, Gero Acquisto-nell’interesse di lavoratori già messi alla prova da difficoltà e investiti di responsabilità non indifferenti data la delicatezza del compito che hanno portato avanti ogni giorno nonostante per loro la situazione fosse stata nell’ultimo anno davvero pesante.”