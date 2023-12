E’ di sei denunciati e tre feriti il bilancio di una rissa scoppiata per futili motivi tra due nuclei familiari, nella giornata di Natale, nel quartiere del Villaggio dei Fiori, a Licata. I poliziotti del Commissariato di Licata, dopo una breve indagine, hanno ricostruito i fatti, riuscendo a risalire a tutti i partecipanti alla zuffa. Sono 4 uomini, rispettivamente di 72, 47, 31 e 21 anni, e due donne di 66 e 24 anni, tutti licatesi. I sei sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di rissa aggravata, lesioni personali aggravate e minaccia a Pubblico ufficiale.

Tutto quanto sarebbe partito da una discussione per dei presunti contrasti personali. Parolacce, offese, spintoni fino a quando la situazione è precipitata. Dopo l’allarme, appena giunti sul posto, gli agenti delle Volanti, hanno constatato la presenza di più persone in evidente stato di agitazione. I feriti sono stati portati all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, e dopo le cure del caso, giudicati guaribili con prognosi che vanno dai 6 ai 30 giorni.