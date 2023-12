Durante i giorni di festa, ha occupato abusivamente un’abitazione rurale, lungo la strada provinciale 59, di proprietà di una famiglia di Campobello di Licata, e si è allacciato in maniera fraudolenta alla rete elettrica. Un cinquantacinquenne campobellese, disoccupato, è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di violazione di domicilio e furto di energia elettrica. Dopo la segnalazione dei proprietari, i militari dell’Arma si sono recati sul posto ed hanno trovato l’immobile occupato abusivamente. Il 55enne avrebbe tentato di giustificarsi spiegando, che ritenendo l’alloggio disabitato, e non avendo un tetto per dormire, aveva deciso di occupare l’abitazione.