Fuochi d’artificio sono stati esplosi, ieri sera, nell’area esterna della Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Qualcuno, senza essere visto, ha acceso la batteria di fuochi pirici, a ridosso delle mura di cinta della struttura penitenziaria, forse per festeggiare la scarcerazione di un detenuto per fine pena, oppure per un compleanno o un anniversario.

Ma non è escluso che l’ordine di rendere omaggio a uno o più reclusi possa essere partito proprio da quelle celle, che ospitano tra gli altri detenuti appartenenti ad organizzazioni criminali. A tal proposito sarebbero state avviate le indagini per dare un nome agli autori e identificare il destinatario del particolare festeggiamento. Una volta identificati, in virtù del gesto dimostrativo compiuto, rischiano la denuncia all’Autorità giudiziaria, per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose.