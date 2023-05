Furibonda lite fra due giovani donne in viale Regina Margherita a Canicattì, davanti ad uno dei locali della movida. Si sono incrociate in strada e per futili motivi, verosimilmente, per una parola di troppo sono venute alle mani. Qualcuno temendo il peggio si è rivolto al 112. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che in poco tempo hanno ripristinato la calma. Le due donne hanno riportato lievi escoriazioni e non si potrà che procedere a querela di parte.