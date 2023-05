Bloccato parcheggiatore abusivo: denunciato e soldi sequestrati

Sorpreso per la terza volta, nel giro di pochi mesi, mentre era all’opera come parcheggiatore abusivo in piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento. Si tratta di un 52enne disoccupato agrigentino, che è stato denunciato, alla Procura della Repubblica, per attività non autorizzata di posteggiatore o guardiamacchine. A fermarlo, nelle ore serali dello scorso fine settimana, è stata la polizia. All’uomo sono stati sequestrati circa 10 euro, ritenuti provento dell’illecita attività di parcheggiatore abusivo.