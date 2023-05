Danneggia bar per mettere a segno furto: denunciato 21enne

I carabinieri, dopo alcune indagini, hanno individuato l’autore del danneggiamento al chiosco-bar di piazza Vittorio Emanuele, ad Agrigento, avvenuto nella tarda serata dello scorso 27 aprile. Si tratta di un ventiduenne disoccupato di Agrigento, personaggio noto alle cronache locali, e già denunciato altre volte, anche recentemente, per una serie di furti messi a segno in giro per la città. A carico del giovane è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per il reato di danneggiamento. A rivolgersi ai carabinieri della Stazione di Agrigento era stato il titolare dell’attività lavorativa. Il commerciante ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti e nel giro di pochissimi giorni, i militari dell’Arma sono riusciti ad identificare il presunto autore del danneggiamento. Secondo l’attività investigativa, che si è basata anche sulla visione degli impianti di videosorveglianza, sarebbe stato il giovane agrigentino con un cacciavite a danneggiare la finestra d’ingresso del bar per intrufolarsi così da mettere a segno un furto.